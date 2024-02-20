Сбитая колесом фуры на Серовском тракте девушка умерла в больнице E1.RU: на Урале умерла девушка, которую сбило колесом фуры на Серовском тракте

Фото: t.me/gibdd_66/

20-летняя жительница Перми, которую сбило колесом фуры на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, умерла в больнице, сообщает E1.RU со ссылкой на ее возлюбленного. По его словам, смерть девушки наступила накануне — 19 февраля, спустя три дня после аварии.

Аня погибла, вчера она умерла, — сообщил собеседник издания.

Трагедия произошла 16 февраля. По данным регионального управления ГИБДД, у грузовика МАЗ во время движения отсоединилось колесо. Шина отлетела и сбила 36-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, стоявших на обочине. Пострадавшую поместили в реанимационное отделение. Несколько дней она провела в коме и скончалась, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю начали доследственную проверку по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи в Чите. В результате столкновения реанимобиля с такси погиб пациент.

До этого стало известно, что в Саратовской области два автомобиля задавили мужчину. По данным СМИ, он был участником специальной военной операции. Пешеход от полученных травм скончался.

Тем временем в Новоуральске пострадавший в смертельной аварии на Серовском тракте 16-летний хоккеист спустя три недели вышел из комы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что динамика положительная. По его словам, подросток должен пойти на поправку.