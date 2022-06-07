В Нижнем Новгороде зарезали подростка Нижегородский подросток зарезал знакомого за то, что тот не хотел с ним общаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 12-летнему знакомому из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ребенок скончался. ЧП произошло вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района.

Как установили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться, — говорится в сообщении ведомства.

Местонахождение нападавшего оперативно вычислили сотрудники СК. Он помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Накануне в Даниловском районе Волгоградской области обнаружили тело пропавшего 3 июня мальчика. Специалисты не обнаружили на нем признаков насильственной смерти, поэтому следствие считает, что ребенок утонул.