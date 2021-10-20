В Нижнем Новгороде сын экс-министра пригрозил расстрелять одноклассников

Сын бывшего министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы пригрозил одноклассникам принести в школу арбалет и расстрелять их. Как сообщил экс-чиновник «Подъёму», конфликт произошёл из-за того, что его вещи дети выбросили в окно.

Детский конфликт. Мой сын пообещал принести в школу арбалет. Родители неадекватно среагировали, не разобравшись, написали заявление, всё перевернули с ног на голову. И ещё СМИ до кучи всё это раздули, — заявил экс-чиновник.

Лабуза добавил, что будет разбираться с каждым участником конфликта. По его мнению, «если родители опускаются до уровня 11-летних детей, значит, будем решать через суд».

Ранее в украинском городе Полтаве в одну из местных школ ворвалась бывшая ученица, вооружённая арбалетом. По словам очевидцев, она хотела убить преподавателей. Одна из учительниц оказалась ранена, стрела пробила её руку насквозь, о других пострадавших не сообщается. Нападавшую задержала полиция.