В Нижегородской области работают пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. Однако необходимо построить ещё три комплекса. Для этого область попросила «Российского экологического оператора» (РЭО) выделить деньги, рассказал губернатор Глеб Никитин.
Остаются три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО, — отметил губернатор области.
В свою очередь руководитель РЭО Илья Гудков отметил, что ведомство проанализирует проекты, которые им передала Нижегородская область,
Как писал NEWS.ru, Минприроды РФ и Российский экологический оператор создадут публичную онлайн-карту мусорных полигонов и перерабатывающих заводов страны, чтобы показать работу системы обращения с ТКО.
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