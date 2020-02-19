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Группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой восстановить на работе бывшего главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, которого уволили после побега четырёх пациентов из-под коронавирусного карантина. Яковлев возглавлял больницу более 25 лет.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возмущены скоропалительностью и бездумностью принятого решения, — цитирует «Интерфакс» текст их обращения. Многие депутаты лично знакомы с «безупречным врачом и администратором сложнейшего и опаснейшего объекта здравоохранения»....