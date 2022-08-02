В мытищинском супермаркете скрутили мужчину, справившего нужду на прилавок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах сотрудники частного охранного предприятия скрутили хулигана, который предположительно справил нужду на прилавок с овощами в «Перекрестке», передает URA.RU. Судя по опубликованному видео, некоторые посетители были против жесткого задержания мужчины и начали за него заступаться. Кадры с самим проступком при этом отсутствуют.

Удалось ли передать злоумышленника правоохранительным органам и последовало ли наказание за содеянное, не уточняется.

Ранее пожилая жительница Калуги ударила бутылкой коньяка собаку породы чихуахуа покупательницы в местном продуктовом магазине. Сообщается, что женщине не понравилось присутствие животного в магазине.

Позднее, София Гузова, хозяйка пострадавшей собаки рассказала в беседе с NEWS.ru, что ее питомец находится в тяжелом состоянии в столичном стационаре. В Калуге не смогли оказать животному необходимую помощь. Собаку должен осмотреть невролог, ей нужно давать обезболивающие средства. Хозяйка не исключает, что животное умрет. Она также заявила, что виновницу инцидента найдут и та понесет ответственность по закону.