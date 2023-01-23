В Мурманской области пьяные подростки избили учительницу начальных классов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кировске Мурманской области пьяные подростки напали на учительницу начальных классов и избили ее, передает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на автобусной остановке. Пострадавшая уже подала заявление в полицию, причину конфликта она уточнять не стала.

Как сообщил источник, две пьяные девушки напали на педагога 16 января. Они подошли к преподавательнице на автостанции и стали бить ее по голове и по лицу. Они нанесли ей удары в живот, а также таскали за волосы.

Журналисты MK.RU пишут, что пострадавшая живет в Курдово Ленинградской области.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств над девочкой-инвалидом в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Региональное отделение СКР обязали представить в центр доклад о результатах расследования.

Видео с издевательствами опубликовали в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте». Три подростка били девочку, а в это время рядом стояли и смотрели другие школьники. Известно, что жертва буллинга — инвалид по зрению с рождения, из-за чего ей противопоказаны любые физические нагрузки на глаза.