В Москве женщина выпала с балкона

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Москвичка выпала с балкона, пытаясь по верёвке спуститься за алкоголем.

Отмечается, что 1 мая в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил, что его мать-пенсионерка выпала с балкона на Бирюлевской улице.

Полиция установила, что женщина страдала алкогольной зависимостью. В тот день она начала употреблять спиртное с утра, на этой почве у неё с сыном произошел конфликт. Мужчина запер пенсионерку в комнате. Вечером он услышал шум около подъезда, выглянув в окно, он увидел, что мать выпала, пытаясь спуститься на улице по верёвке, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Восточном Дегунино девушка выпала из окна на 9-м этаже и осталась жива. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.