Москвичка упала с 9 этажа и выжила

Девушка из Москвы выпала из окна многоэтажки и осталась жива. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Очевидцы сообщили, что на подоконнике квартиры в доме № 20 по улице Дубнинской в Восточном Дегугино находится девушка и вызвали спасателей. Психологи МЧС вели с москвичкой длительные переговоры, но им не удалось предотвратить падение. Пострадавшая доставлена в горбольницу № 81,
Как писал NEWS.ru ранее, житель французского Перпиньяна во время карантина отправился пешком через Пиренеи в Испанию, чтобы купить там сигареты. В итоге он заблудился, упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и вызвал помощь.
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