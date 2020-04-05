Москвичка упала с 9 этажа и выжила

https://static.news.ru/photo/50dd478a-77b5-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка из Москвы выпала из окна многоэтажки и осталась жива. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы сообщили, что на подоконнике квартиры в доме № 20 по улице Дубнинской в Восточном Дегугино находится девушка и вызвали спасателей. Психологи МЧС вели с москвичкой длительные переговоры, но им не удалось предотвратить падение. Пострадавшая доставлена в горбольницу № 81, передаёт «Космомольская правда».

Как писал NEWS.ru ранее, житель французского Перпиньяна во время карантина отправился пешком через Пиренеи в Испанию, чтобы купить там сигареты. В итоге он заблудился, упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и вызвал помощь.