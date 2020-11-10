В Москве за сутки умерли 73 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3df86ca4-2394-11eb-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 68 смертей. Общее число умерших в столице достигло 7502.

Москва является лидером России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, 5902 — за последние сутки. При этом выздоровели 346 889 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.