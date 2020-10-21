Заболеваемость COVID-19 в РФ может достичь 20 тысяч случаев в сутки на пике

https://static.news.ru/photo/35f344d8-138c-11eb-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН

Прирост заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) может прекратиться в начале ноября 2020 года. На пике число новых заражённых за сутки может достичь 20 тысяч случаев, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должны пройти минимум 1–1,5 инкубационных периода — это 14–21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель, — цитирует «Интерфакс» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Российская система здравоохранения весной была качественно перестроена под нужды борьбы с пандемией COVID-19 и сейчас способна выдерживать её нарастающий натиск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём производства вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» может составить 5–6 млн доз в месяц к декабрю текущего года, заявил директор центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург. По его словам, этого достаточно, чтобы в течение года вещество получили 70% граждан РФ.