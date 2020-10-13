В Москве за сутки умерли 52 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/53cc10c4-7919-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Lokk Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки умерли 52 пациента. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших в столице достигло 5739.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, заразились — 1 326 178, выздоровели — более 1,03 млн пациентов. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра является рекордом по суточному приросту.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал сегодняшнюю ситуацию с ростом заражаемости тревожной.