Главный инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/a033f738-0d52-11eb-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с COVID-19 в России довольно тревожная. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная, — цитирует ТАСС Чуланова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, заразились — 1 326 178, выздоровели — более 1,03 млн пациентов. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра является рекордом по суточному приросту.

Как писал NEWS.ru, к эпидемии коронавируса российская инфекционная служба была готова не полностью. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также он отметил, что россияне смогут избежать второй волны COVID-19, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех соблюдать правила предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жёсткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.