В Москве за минувшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/56f915e6-30f0-11eb-918d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки 26–27 ноября в столице скончались 76 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом, — говорится в сообщении официального Telegram-канала оперштаба.

Сутками ранее в столице скончались 77 человек, было выявлено 7918 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Москве достигло 585 095. При этом за предыдущие сутки из больниц выписались 6484 пациента с диагностированным ранее COVID.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днём работа становится всё более напряжённой. При этом он отметил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19.