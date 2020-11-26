За сутки в Москве от COVID-19 скончались 77 человек

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За сутки 25–26 ноября в Москве от коронавируса скончались ещё 77 пациентов. Сутками ранее от COVID-19 в столице умерли 73 человека, сообщает оперштаб.

По его данным, за сутки в больницы попали 1759 пациентов с коронавирусом. Всего в столице было подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 437 пациентов с COVID-19.

Оперштаб отмечает, что среди выявленных за сутки случаев COVID-19 41,9% — это люди от 18 до 45 лет, 31,9% — от 46 до 65 лет.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего от COVID-19 за сутки скончались 524 человека.

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписали 25 073 пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились 1 685 492 жителя РФ.

За всё время пандемии в России коронавирус был диагностирован у 2 187 990 человек, скончались от инфекции 38 062 жителя РФ.