В России за сутки от коронавируса выздоровели 25 073 человека

https://static.news.ru/photo/0c97df4c-2fbe-11eb-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 25 073 пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились 1 685 492 жителя РФ.

По состоянию на 26 ноября в России от коронавируса выздоровели 1 685 492 человека (+25 073 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего выздоровевших от COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано в Москве (6229), Санкт-Петербурге (1862), Нижегородской (677) и Московской (644) областях.

Всего в России за период пандемии коронавирус выявили у 2 187 990 человек (+25 487 за сутки), скончались от инфекции 38 062 жителя РФ (+524 за сутки).

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса не даст 100% защиты от заражения, привитые тоже могут заболеть, однако COVID-19 у них будет протекать иначе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Если привитый от коронавируса человек заболеет COVID-19, то вакцина защитит его от осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии — замедления реакции, заявил Горелов. Именно поэтому привитый человек должен продолжать использовать маски и соблюдать меры предосторожности, добавил специалист.