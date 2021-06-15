В Москве вакцинацию поставят на контроль

Информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации власти Москвы запустят до 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Столичный градоначальник отметил, что для контроля за ходом прививочной кампании будет создана специальная информационная система. Она позволит отслеживать процесс достижения необходимых показателей вакцинации.
Контрольные органы и департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения, — написал Собянин.
Ранее глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева обязала вакцинировать от корoнавируса 60% работающих жителей столицы. Однако эта мера коснётся только сотрудников определённых сфер.
В частности, привиться обяжут госслужащих, сотрудников сферы красоты, торговли и оказания других услуг. Кроме того, вакцинироваться нужно работникам сфер транспорта, культуры, образования и ЖКХ.
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