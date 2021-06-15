60% работающих москвичей обязали вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/1b1f692c-ce83-11eb-a027-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Об этом говорится в опубликованном в открытом доступе постановлении.

В срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, — говорится в постановлении.

Тем не менее обязательная вакцинация в столице коснётся только сотрудников определённых сфер. В частности, это коснётся госслужащих, сотрудников сферы красоты, торговли и оказания других услуг. Кроме того, вакцинироваться нужно работникам сфер транспорта, культуры, образования и ЖКХ.

Для отслеживания темпов вакцинации будет введена специальная система. Её запустят с 1 июля.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения. Новые меры введены в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, а также в республиках Бурятия и Марий Эл.