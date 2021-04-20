Собянин анонсировал льготы для привитых от COVID-19 пенсионеров

https://static.news.ru/photo/ec3ae078-a1e6-11eb-89dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы прорабатывают программу, которая введёт льготы для пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Такое решение должно стимулировать москвичей старшего возраста ставить вакцину.

Во многих странах и городах мира из-за этого был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП (Торгово-промышленная палата Москвы. — NEWS.ru) предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу, — написал глава города на своём сайте.

По словам градоначальника, привитые от COVID-19 пенсионеры могут получить дополнительные скидки в аптеках и магазинах. Однако программа не должна ограничиваться скидками: она также может содержать целевую поддержку для покупки товаров повседневного спроса. Средства для реализации этой идеи можно собрать за счёт пожертвований актива ТПП и другого социально ответственного бизнеса.

Собянин добавил, что московские власти готовы обеспечить необходимую организационную поддержку. Для этого предлагается использовать инфраструктуру, созданную при реализации программы «Миллион призов», которую реализовывали на голосовании по поправкам к Конституции.

Также он рассказал, что ситуация распространением коронавирусной инфекции в столице начала ухудшаться в последние недели.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России прошли вакцинацию от коронавируса «значительно больше» восьми миллионов человек. Зампред правительства отметила, что увеличение числа вакцинированных «позволяет ожидать снятия ограничений в какое-то очень ближайшее время», при этом она подчеркнула, что отменять их нужно осторожно. При этом Голикова напомнила, что согласно прошлогоднему указу президента РФ Владимира Путина, решения об отмене ограничений принимают власти регионов исходя из эпидобстановки.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от этой инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массово применяют только первый препарат.