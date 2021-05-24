В Москве гастарбайтер убил коллегу во время ссоры

https://static.news.ru/photo/c7da10f8-bc91-11eb-837d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка между гастарбайтерами со смертельным исходом произошла в ЖК «Нева Тауэрс» в Москве. Об этом пишет «МК».

В воскресенье, 23 мая, в элитном жилом квартале поссорились рабочие, выполнявшие ремонтные работы. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, тот скончался на месте. Нападавшего задержали, сообщает издание.

Накануне произошёл ещё один инцидент с участием мигранта. 28-летний плотник из Киргизии избил 56-летнего рабочего из Новой Москвы в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом костей лица, основания черепа и сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что гастарбайтеры предприняли попытку массово прорваться внутрь многофункционального миграционного центра (ММЦ) Сахарово на юго-западе Москвы. Но полиция оттеснила протестующих. По словам очевидцев, в столкновениях с ОМОНом пострадали несколько человек.

Как писал NEWS.ru, у ММЦ выстраивались многотысячные очереди. Чтобы продлить патент на работу, люди были вынуждены ждать по шесть-восемь часов.