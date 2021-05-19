Миграционный центр Сахарово: почему гастарбайтеры уже неделю его штурмуют?

Вокруг многофункционального миграционного центра (ММЦ) Сахарово на юго-западе Москвы уже неделю выстраиваются многотысячные очереди. Чтобы продлить патент на работу, люди вынуждены ждать по шесть-восемь часов. Недовольные медленной работой учреждения гастарбайтеры уже предприняли попытку массово прорваться внутрь здания. Но полиция оттеснила протестующих.

По словам очевидцев, в столкновениях с ОМОНом пострадали несколько человек. Что стало причиной столь массового наплыва мигрантов? Почему именно сейчас они вынуждены выстаивать по несколько часов в очередях? И как столичные власти решают эту проблему? Подробнее — в видеорепортаже NEWS.ru.