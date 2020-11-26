В Москве две трети госпитализируемых с COVID-19 занимались самолечением

https://static.news.ru/photo/382724a8-3093-11eb-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве две трети пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, не обращались в поликлинику и занимались самолечением. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Хочу отметить, что мы наблюдаем за всеми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже точно видим, что большинство, а именно две трети из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением, — цитирует Ракову ТАСС.

Она подчеркнула, что московское здравоохранение всю осень работает с огромной нагрузкой. В настоящее время свободными остаются пять тысяч коек для больных коронавирусом. Особая нагрузка ложится на поликлиники и амбулаторную помощь.

За прошедшие сутки в столице выявили 7918 новых случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении за последние 24 часа были выписаны 6484 пациента. Общее число заболевших в Москве составляет 585 095, излечились 434 902. За всё время от коронавируса умерли 8680 человек (+77 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, в столице живущих вместе с больными коронавирусом будут тестировать дважды.