В Москве живущих вместе с заболевшими COVID-19 будут тестировать дважды

https://static.news.ru/photo/0d041d84-3094-11eb-9e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы, которые проживают в одной квартире с больными коронавирусом, будут сдавать ПЦР-тесты не один раз, а два. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Те, кто остаётся проживать с заболевшим, — его домочадцы, близкие родственники, конечно, находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза, — цитирует вице-мэра «Москва 24».

Сейчас, как отметила Ракова, тестирование такая категория горожан проходит лишь один раз.

Результаты исследования публикуются на портале госуслуг. С момента его готовности в лаборатории до размещения результатов проходит всего один час.

При этом пациенты за три часа до сдачи теста на коронавирус не должны пить, есть, курить и чистить зубы. Тогда анализ будет достоверным, ранее рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Также нельзя сморкаться и промывать нос перед самой процедурой. Если заражение произошло недавно, то ПЦР-тест может показать отрицательный результат, а если человек уже болеет, то возбудителей в носу и зеве тоже может и не оказаться. Болезнь в таких случаях развивается уже в нижних отделах дыхательных путей, рассказывал NEWS.ru.