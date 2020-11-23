Попова рассказала, как быстро тест на COVID появляется на портале Госуслуг

https://static.news.ru/photo/5f075f24-2da6-11eb-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С момента готовности теста на коронавирус в лаборатории и опубликовании его результатов на портале Госуслуг проходит всего один час. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVD она также отметила, что при поддержке правительства и Министерства цифрового развития уже удалось подключить к системе 436 организаций.

В сутки в режиме реального времени передаётся до 14 тысяч тестов, и уже передано почти 200 тысяч результатов. На госуслугах уже создано более 60 тысяч справок, и время от получения результата до информирования пользователя не превышает 60 минут, — приводит слова Поповой РИА Новости.

При этом пациенты за три часа до сдачи теста на коронавирус не должны пить, есть, курить и чистить зубы. Тогда анализ будет достоверным, ранее рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Также нельзя сморкаться и промывать нос перед самой процедурой. Если заражение произошло недавно, то ПЦР-тест может показать отрицательный результат, а если человек уже болеет, то возбудителей в носу и зеве тоже может и не оказаться. Болезнь в таких случаях развивается уже в нижних отделах дыхательных путей.

Ранее вирусолог из Новосибирска, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подверг критике популярный способ определения наличия коронавирусной инфекции с помощью пульсоксиметра, который определяет уровень кислорода в крови, сообщал NEWS.ru.