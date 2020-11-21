Врач рассказала, как правильно сдать тест на коронавирус

Пациенты за три часа до сдачи теста на коронавирус не должны пить, есть, курить и чистить зубы. Тогда анализ будет достоверным.
Эти правила назвала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Также нельзя сморкаться и промывать нос перед самой процедурой,
Время проведения теста тоже влияет на результат. Если заражение произошло недавно, количество вируса может быть низким и тест его не покажет.
Если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или носу. Развитие болезни в этот раз будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в формате СМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.