В московских СИЗО разрешили передачу лекарств

https://static.news.ru/photo/34ef3c2c-757b-11ea-be21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящиеся в московских СИЗО арестованные смогут получать лекарства от родственников по согласованию с начальниками филиалов медико-санитарной части. Ранее из-за коронавируса все столичные изоляторы, кроме СИЗО в Капотне, перестали принимать новых арестантов, пускать посетителей и принимать передачи.

Принято решение осуществлять приём лекарственных препаратов от родственников арестованных по согласованию с начальниками филиалов МСЧ-77 ФСИН России, — говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru, Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В столичном ФСИН подчеркнули, что в настоящее время ни одного случая ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в московских СИЗО не зарегистрировано. Ведомство также сообщило о достаточном количестве медперсонала и необходимом запасе лекарственных препаратов.

Все новые заключённые под стражу в Москве будут размещаться в СИЗО в Капотне. Это одна из мер против распространения коронавируса, она начала действовать с 31 марта. Ранее всех содержащихся там арестантов перевели в другие изоляторы города. СИЗО в Капотне может принять более 500 заключённых.