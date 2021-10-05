В Минздраве РФ рассказали о запасах вакцины от COVID в регионах

Каждый российский регион имеет запас вакцин от коронавируса на два месяца, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он также отметил, что регионы получили выделенные правительством 110 млрд рублей на закупки лекарств для амбулаторного лечения, передаёт ТАСС.

У нас достаточное количество пунктов вакцинации, запасы вакцины более чем на два месяца есть в каждом субъекте РФ, — сказал министр.

Мурашко добавил, что в настоящее время в стационарах находятся 212 тысяч пациентов с коронавирусом. Ещё 967 тысяч человек — под наблюдением медиков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил рост смертности в России от коронавируса недостаточным уровнем вакцинации населения. Он подчеркнул, что тяжело переносят заболевание коронавирусом и умирают, как правило, те, кто не сделал прививку.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что динамика распространения инфекции в стране вызывает серьёзное беспокойство. По его словам, пациентов в больницах вдвое больше, чем в это же время в 2020 году. Глава правительства призвал медиков готовиться к любому развитию ситуации, а также отметил, что необходимый запас лекарств, кислорода и ПЦР-тестов имеется.