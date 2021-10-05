В Кремле назвали причину высокой смертности от COVID в России

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К концу 2021 года продовольственная инфляция составит 10–13%, а значит, цены на продукты питания вырастут. Это касается муки, макарон, хлебобулочных товаров, сахаросодержащих продуктов, а также фруктов и овощей. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в интервью для Sobesednik.ru.

Драйверами роста будут мука, макароны, все хлебобулочные товары, так как дорожает пшеница. Подорожает ряд круп. Если будет рост цен на сахар, то розничные цены наверняка будут опять сдерживаться государством, но...