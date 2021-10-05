В Кремле назвали причину высокой смертности от COVID в России
Сергей Попов
Сергей Попов
13:57, 05 октября 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Коронавирус становится всё злее, в стране растут показатели смертности пациентов. Умирают, как правило те, кто не прошёл процедуру вакцинации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в администрации президента считают «очень плохими» показатели смертности. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.
А причина главная — это недостаточный уровень вакцинированности, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле приветствуют любые методы, направленные на популяризацию вакцинации среди населения. Каждый регион имеет полномочия принимать собственные меры по повышению темпов прививочной кампании.
Конечно, все мы ждём повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации, — добавил он.
Ранее сообщалось, что в России вновь обновился рекорд по числу летальных исходов от коронавируса. За сутки скончались 895 человек. Общее количество жертв инфекции с начала пандемии составляет 211 696 человек.