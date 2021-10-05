В России обновлён рекорд по числу умерших от COVID за сутки

В России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 895 человек. Предыдущий показатель составлял 890 летальных исходов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 211 696 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа выявлено 25 110 новых случаев заражения. Общее количество заболевших в России за всё время пандемии превышает 7,6 млн человек.

За сутки выздоровели 18 568 пациентов. Всего с болезнью справились более 6,7 млн человек. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 1,3 млн россиян.

В Москве зафиксировано 3872 новых случая заражения. Из больниц выписан 2 251 человек и 72 скончались. Это максимальный показатель смертности в столице за последние два месяца.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой. Заболеваемость выросла в 67 регионах, а в 12 из них темпы роста составляют 20% и выше.

Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что динамика распространения инфекции «вызывает серьёзное беспокойство». При этом он назвал уровень вакцинации в стране недостаточным для того, чтобы остановить рост заболеваемости.