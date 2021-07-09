В Минвостокразвития рассказали, как повысить авиационную безопасность в ДФО

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Авиационную безопасность в Дальневосточном федеральном округе удастся повысить после запуска дальневосточной авиакомпании и проведения подготовки пилотов по высоким стандартам. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал крушение самолёта Ан-26, в результате которого погибли 28 человек.

Это большая трагедия, комиссии ещё предстоит выяснить её причины. Но очевиден факт, что эксплуатация более новых воздушных судов должна позволить поднять уровень авиационной безопасности, — сообщил Чекунков.

По его словам, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» заключила соглашения до 2025 года о поставках 45 воздушных судов.

Такое обновление парка, мы рассчитываем, позволит [повысить авиабезопасность] вкупе с едиными стандартами подготовки пилотов, — убеждён чиновник.

Он пояснил, что в «Авроре» установлены самые высокие стандарты подготовки экипажей, поскольку эта авиакомпания длительное время находилось под крылом «Аэрофлота». Чекунков подчеркнул, что целью создания дальневосточной авиакомпании является обновление авиапарка и профессионализация лётной работы.

Он также объяснил причины авиационных происшествий в регионе.

К сожалению, рельеф много где на Дальнем Востоке сложный, погода непредсказуемая, техника старая, люди отважные. Эта комбинация при самом трагичном стечении обстоятельств иногда приводит к трагедии, — рассказал Чекунков.

По его словам, развитие Камчатки будет происходить по намеченным ранее планам: «Есть поручение по дальневосточной авиакомпании, соглашение на поставки самолётов, словом, ведётся работа, чтобы летать было безопаснее».

Ранее стало известно, что спасатели обследовали 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке, а водолазы проверили 4,5 квадратного километра морского дна. Были вывезены найденные обломки самолёта.