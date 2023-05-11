В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска Минобороны: штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российское Министерство обороны заявило вечером 11 мая, что штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска. В ведомстве уточнили, что штурм проходит при поддержке авиации и артиллерии.

Освобождение западной части Артемовска продолжается силами штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии, — говорится в официальном сообщении.

Там добавили, что в течение дня военная группировка «Запад» успешно пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп противника, в то время как группировка «Центр» на краснолиманском направлении отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

На Донецком направлении были успешно пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск, — отметило Министерство обороны.

Ранее минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. Там подчеркнули, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.