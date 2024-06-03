В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на Россию за прошедшую ночь Минобороны: силы ПВО в ночь на 3 июня сбили дрон над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию России, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ применили беспилотник самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

В ночь на 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей, что в Белгороде объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

До этого стало известно, что три мирных жителя получили ранения в результате обстрела ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.

Как уточнил губернатор, одна женщина в Вознесеновке получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие получили ушибы и небольшие осколочные ранения. В Муроме при обстреле были повреждены два частных дома и здание магазина, констатировал глава региона.