В Минобороны рассказали о разгроме техники ВСУ под Красным Лиманом МО: ВС РФ поразили три района скопления техники ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки поразили три опорных пункта и три района скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, всего в зоне ответственности было ликвидировано около 170 целей противника.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на Краснолиманском направлении. За сутки в зоне ответственности группировки поражено около 170 целей противника, в том числе три опорных пункта, три района скопления техники, позиции полевой артиллерии, районы сосредоточения живой силы и огневых средств, — рассказал военный.

Савчук также добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Кроме того, российские артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам теробороны ВСУ в районах Торского и Червонодибровского участков. В результате украинцы потеряли до 270 бойцов, два танка, две БМП, восемь бронированных машин и 20 автомобилей.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

Также Александр Савчук сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.