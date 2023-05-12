В Минобороны рассказали о перегруппировке под Артемовском Минобороны сообщило, что Южная группировка войск заняла рубеж под Артемовском с учетом выгодных условий

Фото: МО РФ

Южная группировка войск под Артемовском (переименован в Бахмут) совершила перегруппировку, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что ВС России заняли рубеж на Берховском водохранилище с учетом выгодных условий для обороны.

Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения ряда военных корреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru назвал фейками сообщения в Сети о начавшемся 11 мая контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он не исключил, что слухи раздувает «пропагандистская машина Киева».