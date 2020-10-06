В мэрии считают действия москвичей причиной роста заболеваемости COVID-19

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Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с тем, что горожане не соблюдают масочный режим, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, мест для заражённых в больницах в настоящий момент хватает, существуют резервы медицинских мощностей. Однако «коек всегда конечное количество» и они могут закончиться, сколько бы не добавляли новых.

Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идёт тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти рекомендовали жителям столицы, которым заблокируют социальные карты для проезда, без крайней необходимости не передвигаться по городу «в целях самосохранения». Однако о штрафах речи не идёт, так как прямого запрета выходить из дома нет.