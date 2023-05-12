В Мелитополе произошел взрыв В Мелитополе произошел взрыв, пострадавших нет

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В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал.

Инцидент произошел около 06:50. По информации Рогова, в мусорном баке на улице Шмидта сработало СВУ. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили, а взрывной волной оказались выбиты стекла в ближайшем доме.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что в самом центре города раздался сильный взрыв. Иных деталей случившегося он не раскрыл. В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали случившегося.

2 мая в Мелитополе было совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области. Взрывное устройство заложили у ворот его дома по улице Пирогова — оно сработало, когда силовик их открыл. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь.