На сайте управления МЧС по Ростовской области появился документ о том, как вести себя при обстреле. Речь идет об алгоритмах действий, когда человек во время обстрела находится в здании, на улице, в автомобиле или общественном транспорте.



Согласно памятке МЧС, если во время обстрела вы оказались на улице, нужно упасть на землю и закрыть уши руками, зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг или же выбрать для укрытия углубление, выступ или бетонную конструкцию. Кроме того, рекомендуется оставаться в укрытии, пока обстрел не прекратится. При нахождении в здании в качестве укрытия рекомендуется спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания.



Портал 161.ru пишет, что несколько управляющих компаний Ростова-на-Дону получили письма с поручением распространить эту инструкцию. Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области подтвердила, что такие письма действительно рассылались «для распространения среди личного состава» и среди населения. Читатели «Дон 24» сообщили, что памятки уже появились в некоторых домах.