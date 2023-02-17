В «Матросской тишине» скончался фигурант громкого дела о педофилии «112»: в «Матросской тишине» скончался фигурант дела ивановских педофилов Бухонин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный изолятора №1 управления ФСИН по Москве (Матросская Тишина)

В столичном следственном изоляторе ФСИН «Матросская тишина» скончался председатель Совета Ассамблеи народов РФ и экс-замдиректора музыкальной школы в Ивановской области Николай Бухонин, сообщает Telegram-канал «112». Ранее ему было предъявлено обвинение в вовлечении детей с отклонениями в развитии в сексуальное рабство.

73-летний Николай Бухонин умер от множественных травм, полученных в СИЗО месяц назад. Тогда врачи диагностировали скальпированную рану надбровной области, ушиб лица, вывих плечевого сустава и перелом костей плеча, — говорится в сообщении.

Следствие не исключает вероятность насильственной смерти.

В 2021 году Бухонину было предъявлено обвинение в растлении малолетних. По версии следствия, директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот Александр Цымбалюк отправлял воспитанников на дачу к чиновнику. Там пациенты работали, а «иногда оставались с ночевкой».

Сотрудники правоохранительных органов выявили банду педофилов во время расследования дела о растрате, которое возбудили в отношении экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Ранее бывшего учителя биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктора Ласточкина приговорили к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима. Его признали виновным в развратных действиях в отношении 13-летних учеников.