В Марий Эл задумались об усилении карантинных мер из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c95a3b46-74fe-11ea-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexxx Malev/flickr.com

Правительство Марий Эл рассматривает необходимость усиления ограничительных мер из-за пандемии. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности и объявлена всеобщая самоизоляция.

Я благодарю всех жителей, которые с пониманием отнеслись к таким ограничениям. Выражаю признательность врачам, работникам аптек, волонтёрам. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Тем не менее правительство рассматривает необходимость усиления ограничительных мер, — отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев после обращения президента Владимира Путина к нации.

Ранее президент заявил, что главам субъектов Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

По состоянию на 2 апреля в Марий Эл зарегистрировано 4 случая COVID-19.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.