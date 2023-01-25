В Махачкале ввели план «Перехват» из-за стрелявшего из дробовика мужчины Mash Gor: в Махачкале мужчина открыл стрельбу из дробовика, ранив двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины, который открыл стрельбу в прохожих из дробовика, сообщил Telegram-канал Mash. Злоумышленник ранил двух местных жителей. Один из них находится в тяжелом состоянии — его оперируют. Второго госпитализировали с переломом челюсти.

Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, по жителям стрелял 35-летний Мурад Абдулкадыров. В частности, он открыл огонь из дробовика по 35-летнему дагестанцу Абдулкадыру Рашидову. Пострадавший получил ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени. У Абдулкадырова нет судимостей. Он зарегистрирован в селе Ингиши Гумбетовского района, тмечает Mash Gor.

Ранее стало известно, что водитель устроил в Санкт-Петербурге стрельбу из травматического пистолета после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на Английской улице. В петербургском ГУ МВД сообщили, что мужчину задержала полиция. Момент стрельбы из попал на видео.

6 января в Мурманске сотрудники полиции патрулировали улицы на автомобиле и заметили женщину, которая шла с пистолетом в руках. Стражи порядка остановились и потебовали от нее бросить оружие. Женщина открыла стрельбу, ответным огнем ее ранили.