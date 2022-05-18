ФСБ ликвидировала нескольких боевиков в Махачкале

Фото Национальный антитеррористический комитет

В Махачкале в ходе контртеррористической операции (КТО) ФСБ ликвидировала нескольких боевиков, сообщил источник ТАСС. У них обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате КТО уничтожены несколько боевиков. В результате обнаружено было СВУ. Личности устанавливаются, — сказал собеседник агентства.

Информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что в ходе операции правоохранители обнаружили боевиков, готовящих теракт на одном из объектов энергетики города.

Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы, — говорится в сообщении.

Помимо самодельного взрывного устройства, боевики имели при себе автоматы и различные боеприпасы.

Ранее ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы. Он действовал с 2:45 ночи.