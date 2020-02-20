https://static.news.ru/photo/2a7d5720-53b5-11ea-add3-fa163e074e61_660.jpg Фото: airport_magadan/instagram.com

Пассажир рейса 133 авиакомпания «ИрАэро», вылетая по маршруту Магадан — Кепервеем, заявил о наличии у него взрывного устройства. Задержавшие его полицейские, взрывчатки не обнаружили.

Пассажир доставлен в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту г. Магадана, при этом взрывное устройство не обнаружено, проводится проверка, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Магадана.

Уточняется, что за ложное сообщение об акте терроризма пассажиру грозит уголовное преследование. Максимальное наказание по ст. 207 УК РФ предусматривает лишение свободы до трёх лет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва на взлётной полосе в аэропорту Шереметьево. После получения сообщения на территории прошла проверка, которая не выявила взрывоопасные предметы. Личность и мотивы задержанного устанавливаются.