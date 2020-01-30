Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва на взлётной полосе в аэропорту Шереметьево.
По словам источника в экстренных службах, после получения сообщения на территории прошла проверка, которая не выявила взрывоопасные предметы.
Он уточнил, что в настоящее время устанавливается личность и мотивы задержанного,
Ранее NEWS.ru писал, что сообщения о минировании судов в Кемерове и Новокузнецке второй день мешают нормальной работе учреждений. Посетителей и работников судов вновь эвакуируют.
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