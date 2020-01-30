https://static.news.ru/photo/2eaf8772-4321-11ea-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва на взлётной полосе в аэропорту Шереметьево.

По словам источника в экстренных службах, после получения сообщения на территории прошла проверка, которая не выявила взрывоопасные предметы.

Он уточнил, что в настоящее время устанавливается личность и мотивы задержанного, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сообщения о минировании судов в Кемерове и Новокузнецке второй день мешают нормальной работе учреждений. Посетителей и работников судов вновь эвакуируют.