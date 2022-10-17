В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском

Фото: Sgt. Agustin Montanez/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысячи человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он уточнил, что украинские войска несут большие потери: так, в 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады утрата личного состава превысила 60%, а оставшиеся солдаты отказываются идти в бой.

За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысячи военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны, — написал он.

По словам офицера, о потерях противника говорит и тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отдельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на Запорожское направление.

Ранее член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины. По его мнению, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции в ближайшие две недели. Они попытаются занять Херсон, Запорожскую АЭС и прорваться к Бердянску, считает Рогов.

Он добавил, что замечена активность по переброске ВСУ танков и артиллерии в подразделения в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, оставшихся под контролем Киева. Представитель администрации Запорожья также рассказал, что идет укрепление всей линии обороны. Он полагает, что наступление ВСУ будет сорвано.