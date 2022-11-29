В ЛНР заявили о трудностях с вывозом раненых бойцов ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: погода и нехватка сил мешают ВСУ вывозить раненых

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Плохие погодные условия и нехватка сил мешает украинским военным забирать тела раненых бойцов с поля боя на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил в беседе с РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, трудности возникают с проходом спецтехники, из-за чего полностью нарушается логистика.

Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами. Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им выехать в места, где большое скопление раненых, — отметил Марочко.

Он подчеркнул, что в таких условиях у бойцов ВСУ выросло количество санитарных потерь. Из-за того, что потери выросли в разы, у украинской стороны наблюдается серьезная нехватка медиков, резюмировал Марочко.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наступления российских войск вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) проходят успешно. По его словам, ситуация близка к оперативному окружению города.

Он подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Кроме того, Пушилин рассказал, что ожесточенные бои ведутся на Угледарском направлении. Так, в населенном пункте Марьинка в ДНР столкновения переместились в центр города, отметил врио главы ДНР.