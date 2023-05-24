В ЛНР заявили о стягивании украинских сил под Артемовск Марочко: ВСУ начали стягивать силы к Часову Яру под Артемовском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали стягивать силы к Часову Яру под Артемовском, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ также наращивают количество вооружения и бронетехники.

В район населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений ВФУ. Идет наращивание также вооружения и бронетехники, — написал Марочко.

Он также предположил, что целью таких действий может быть желание украинского командования ударить по флангам российских подразделений, которые находятся сейчас в Артемовске.

19 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на трассе Часов Яр — Артемовск, по которой Украина пытается снабжать свою группировку в полуразрушенном городе, остается сложной. По его словам, дорога простреливается российскими силами и просто так проехать по ней нельзя.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил под Кременной. По его словам, украинские подразделения до пяти раз в день совершают атаки, чтобы вернуть ранее занимаемые ими позиции.