В ЛНР посоветовали ВСУ скорее уходить из Северска Марочко предрек скорое окружение ВСУ в Северске

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Боец Народной милиции ЛНР

Группировка украинских войск, находящаяся в Северске Донецкой Народной Республики, в ближайшее время будет взята в окружение, заявил в эфире Первого канала экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко. По его словам, российские военные успешно наступают в районе Кременной, в то время как бойцы ВСУ терпят поражения одно за другим. Он посоветовал украинским войскам поскорее уходить из Северска, иначе они будут уничтожены.

У нас идет успешная освободительная кампания именно в районе Кременной. Мы очень хорошо подготовились, то есть были проведены мероприятия для того, чтобы наши подразделения выдвинулись вперед. Причем успех развивается на разных направлениях. Украинская группировка, которая находится в Северске, уже в ближайшее время может оказаться в окружении. Если ВСУ не покинут свои позиции, будут уничтожены, — сказал Марочко.

Также он заявил, что российские военные захватили населенный пункт Белогоровка под Кременной.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что российские десантники и мотострелки буквально обратили в бегство бойцов ВСУ, пытающихся взять Кременную. По его словам, украинские военные около недели пытались взять город в кольцо, однако ВС России сумели отбить все атаки и самостоятельно пойти в наступление. Войска противника были отброшены более чем на километр.