WarGonzo: ВС России обратили в бегство украинских военных под Кременной

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Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу

Российские десантники и мотострелки буквально обратили в бегство бойцов ВСУ, пытающихся взять населенный пункт Кременная Луганской Народной Республики, сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале Wargonzo. По его словам, украинские военные около недели пытались взять город в кольцо, однако ВС России сумели отбить все атаки и самостоятельно пойти в наступление. Войска противника были отброшены более чем на километр.

Российские десантники при участии 144-й Ельнинской дивизии накануне приступили к контратакующим действиям на линии Кременная — Сватово. Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ. Бойцы 144-й дивизии не только смогли продержаться больше семи дней, отбивая ежедневные атаки <...>, но и сами смогли пойти в наступление, отбросив противника больше чем на километр, — написал военкор.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление. По его словам, таким образом Киев хочет восполнить потери личного состава, техники и вооружения на данном участке фронта.

До этого военкор Андрей Коц заявлял, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму. Военкор указал на мощные оборонительные рубежи, которые возвели российские военные на этом участке линии боевого соприкосновения. По его мнению, для отражения наступления у России там «людей хватает».