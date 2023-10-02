Задержан шпионивший в пользу Украины житель ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур задержали жителя Луганской Народной Республики, передававшего Украине данные о местоположении и передвижении Вооруженных сил России в регионе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Уроженец города Рубежное <...> осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара, подозреваемого в переходе на сторону Вооруженных сил Украины. По версии следствия, мужчина планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии.

В начале сентября житель Подмосковья донес на девушку, с которой познакомился на сайте знакомств. Он заподозрил, что та является информатором украинских военных. Когда правоохранительные органы начали проверку, выяснилось, что имя и адрес заявителя — фейковые, а по указанному телефону отвечает другой человек.

До этого пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику властей и действия президента РФ Владимира Путина из-за СВО на Украине.