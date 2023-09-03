Россиянин донес на девушку с сайта знакомств из-за подозрений в шпионаже Житель Подмосковья донес на девушку с сайта знакомств, заподозрив ее в шпионаже

Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global look Press

Житель Подмосковья донес на девушку, с которой познакомился на сайте Badoo, из-за подозрений в том, что новая знакомая является информатором украинских военных, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Когда правоохранительные органы начали проверку, выяснилось, что имя и адрес заявителя — фейковые, а по указанному телефону отвечает другой человек.

В полицию обратился 35-летний Денис К. из Коломны. Он познакомился с девушкой на сайте, однако в какой-то момент общение молодых людей пошло не в ту сторону, и мужчина решил завершить диалог, обратившись в полицию. В заявлении говорилось, что новая знакомая, по мнению москвича, «сливает информацию ВСУ».

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику властей и действия президента РФ Владимира Путина из-за СВО на Украине. Молодой человек в личной беседе говорил, что власти страны виноваты в нынешней ситуации, и ругал главу государства за начало специальной военной операции. Когда пассажирка вышла из поезда, сразу позвонила в полицию и пересказала разговор попутчика.