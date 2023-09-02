Пассажирка электрички сдала полиции попутчика, критиковавшего Путина и СВО Жительница Таганрога сдала полиции пассажира электрички, критиковавшего СВО

Пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику властей и действия президента РФ Владимира Путина из-за СВО на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, силовики уже установили личность мужчины.

Согласно информации канала, 58-летняя жительница Таганрога несколько дней назад ехала на электричке в Ростов-на-Дону и подслушала разговор одного из пассажиров, который в личной беседе говорил, что власти РФ виноваты в нынешней ситуации и критиковал президента за начало специальной военной операции. Когда пассажирка вышла из поезда, сразу позвонила в полицию и пересказала разговор незнакомого попутчика.

Силовики уже установили личность пассажира, им оказался 70-летний житель Батайска. Сейчас правоохранители устанавливают его местоположение, ему грозит административная статья о дискредитации российской армии.

По данным канала, в «Одноклассниках» женщина называла Путина примером «человека, офицера и президента, беззаветно преданного России». Отмечается, что страница женщины заполнена репостами в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине, картинками с осуждением уехавших из страны артистов и критикой США.

Ранее в Саратовской области жителя города Балаково привлекли по статье о дискредитации ВС РФ после доноса соседей, услышавших его разговор у подъезда. Жильцы пожаловались, что их сосед, обсуждая ситуацию вокруг Украины, выражал поддержку Киеву и критиковал руководство РФ во главе с Путиным.